Обзор газеты «Вятский край» за 17 марта 2023 года

16 марта 2023 164 0
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Как семья мобилизованного из Слободского выживает в аварийном доме? Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

В Кировском центре «Патриот» прошли соревнования по туармингу. Какие они, юные патриоты?

 

Как избавиться от запаха краски? Это не единственная публикация в страничке «Страна Советов».

 

Для чего предназначены противоразмывные поезда? Есть ли у нас опасные участки на железной дороге во время паводка?

 

В Кирове определили лучшего Лешего и Домового. Об этом — подборка новостей культурной жизни региона.

 

В номере «ВК» также спортивная информация, криминальная хроника и многое другое.

 

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