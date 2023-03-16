Обзор газеты «Вятский край» за 17 марта 2023 года

Как семья мобилизованного из Слободского выживает в аварийном доме? Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

В Кировском центре «Патриот» прошли соревнования по туармингу. Какие они, юные патриоты?

Как избавиться от запаха краски? Это не единственная публикация в страничке «Страна Советов».

Для чего предназначены противоразмывные поезда? Есть ли у нас опасные участки на железной дороге во время паводка?

В Кирове определили лучшего Лешего и Домового. Об этом — подборка новостей культурной жизни региона.

В номере «ВК» также спортивная информация, криминальная хроника и многое другое.