Обзор газеты «Вятский край» за 17 июля 2020 года

Открывает свежий пятничный номер «Вятского края» рассказ об отчете губернатора и правительства области об итогах прошедшего года.

«Добро победило… чиновников». Так называется информация по следам ранее напечатанного газетой рассказа об увольнении регистратора кировской поликлиники. Суд обязал чиновников от медицины возместить ей все причиненные неудобства.

О создании доступной среды для инвалидов заговорили вновь. Вот только станет ли она действительно таковой, разбирался журналист «Вятского края».

Кировчане стали призерами всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Как это случилось, в материале «Победили опытные пользователи».

Молодежь взялась улучшать внешний вид кировских зданий. Заметка об этом называется «Стены имеют… смысл».

Как в Таиланде борются с коронавирусом, рассказала кировчанка Анастасия Гурина. Ее рассказ записала Вера Ануфриева. Он называется «Поймать ветер, волну и солнце».

В преддверии Дня морской авиации ВМФ России «ВК» публикует очерк о нелегкой, но яркой судьбе офицера Валерия Шамова. Он вышел под заголовком «И снится Тихий океан».

Журналист «ВК» А. Вяткин попросил судебных приставов рассказать о том, как уберечь себя от взыскания долгов чужого человека. Их комментарий он назвал «У вас появился «двойник»?»

Завершает номер развлекательная страница для любителей кроссвордов и анекдотов, а также новость от РЖД.