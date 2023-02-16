Обзор газеты «Вятский край» за 17 февраля 2023 года

Как кировская городская администрация собирается благоустроить овраг Засора? С ответа на этот вопрос начинается пятничный номер «Вятского края».

Депутатам Кировской городской Думы не понравились отчеты руководителей Региональной службы по тарифам и Государственной жилищной инспекции. Почему? Ответ в зарисовке «Пришло время «большой чистки»?»

Верховный суд РФ принял ряд важных решений, которые меняют жизнь россиян. Об этом в статьях «Банк заодно с мошенниками?» и «За сосульку – и компенсацию, и штраф».

Детский космический центр им. В. П. Савиных и Музей им. К. Э. Циолковского отмечают юбилеи. В рамках торжеств будет проведен конкурс, главной наградой которого станет поездка в «Звездный городок». А потому и рассказ об этом Александра Широкова называется «И поездка в Звездный городок».

Важная информация о лечении в федеральных медицинских учреждениях содержится в обзоре «Направление на лечение».

ХК «Родина» не радует кировчан успехами, зато другие вятские спортсмены показывают высокие результаты. Об этом на тематической странице «Спорт».

«Янтарь – душа мастера» - так называется зарисовка с выставки Вадима Бакулина, которая открылась в «Диораме». Этот материал завершает пятничный номер газеты.