Обзор газеты «Вятский край» за 17 декабря 2021 года
Актуальным интервью с членом штаба ОНФ Еленой Чесноковой открывается пятничный номер «Вятского края».
Много ли в нашей области уклонистов от призыва на военную службу? Ответ на этот вопрос в материале А. Вяткина «Не боец, а уклонист».
Страница «ЗОЖ» расскажет о пользе бани, о профилактике тромбозов и важности для организма витамина D3.
Под рубрикой «Страна советов» публикуется информация о мерах безопасности при использовании удлинителей, об использовании соли в качестве скраба и прочем.
«Четыре новых налога для россиян» - так озаглавлен обзор законодательных новшеств, с которыми столкнутся граждане в новом году.
Об успехах вятского спорта повествуют короткие заметки на тематической странице «Спорт».
Завершают номер впечатления В. Георгиевой от выставки «Шерстяные фантазии», которая открылась в Диораме.
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