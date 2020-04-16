Обзор газеты «Вятский край» за 17 апреля 2020 года
Коронавирус наступает. Сводкой борьбы с инфекцией открывается пятничный номер «Вятского края».
Стали ли кировчане больше шуметь в период вынужденного затворничества? С этим разбирался А. Вяткин. Его материал называется «Вирус шуму не помеха?»
«И радует, и огорчает». Так называется обзор данных Кировстата, который подвел итог развития сельского хозяйства области в 2019 году.
Как культурно провести время, не сходя с дивана? Александр Широков рассказал о виртуальных концертах и выставках, которые организуют кировские учреждения культуры. Его рассказ публикуется под заголовком «О прекрасном… на диване».
Профессиональный праздник моряков-подводников прошел, но это не значит, что «ВК» о них забыл. Очерк «Хождение за три моря» мичмана Цырульникова» повествует о судьбе одного из них.
Рубрика ЗОЖ предлагает читателям рецепты того, чем можно заняться дома в период самоизоляции. В ней также есть советы для людей с больными суставами.
Также в пятничном номере читатели найдут ответы на большой кроссворд, опубликованный на прошлой неделе, и подборку анекдотов.
Купить газету «Вятский край» можно в любом отделении «Почты России» в Кировской области
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