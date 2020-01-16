Обзор газеты «Вятский край» за 17 января 2020 года

Пока жители Кировской области отдыхали и веселились в январские праздники круглосуточную вахту несли врачи, пожарные и полицейские. О её итогах и идет речь в материале «Покой нам только снится…», открывающем пятничный номер «Вятского края».

Накануне новогодних праздников в Кировской области состоялась торжественная церемония чествования супружеских пар. О супругах Груцыных из Слободского, награжденных памятным знаком «Семейная слава», о секретах их семейного благополучия рассказывает журналист Александр Широков в зарисовке «Когда в семье лад!»

Под рубрикой «Мнение» поднимается актуальная для Кировской области проблема: почему из неё уезжает молодежь? Как изменить ситуацию? Интересные идеи и решения предложил на недавней конференции «Возрождение Вятки» Владимир Сизов, ректор ВСЭИ, профессор и писатель. Подробности – в интервью Веры Ануфриевой «От «злого кировчанина» к «доброму вятчанину»?

Сразу две премьеры в один из праздничных дней прошли в Кировском драмтеатре. Судя по крикам «Браво!» новые спектакли не только понравились зрителям, но и вызвали желание чаще бывать в самом большом и исторически «первом на Вятке» театре. Такой вывод сделала Марина Карпова в статье «Весело и музыкально».

Об экспедиции в крупнейшую пещеру Урала — Сумган-Кутук и встрече с ее обитателями рассказывает спелеолог Валерий Фокин в материале «Случай в аэропорту».

В пятничном номере, как всегда, – программа телепередач на неделю, страница «Спорт», подборки новостей и криминала, а также увлекательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».