Обзор газеты «Вятский край» за 16 октября 2021 года
Почему жители п. Речного (Опаринский район) с опасением ожидают наступления холодов? Более тысячи омутнинцев заявили о желании газифицировать жилье. Таковы лишь некоторые темы традиционной подборки «Новости из Сети».
В п. Вахруши Слободского района на базе обувной фабрики открылся исправительный центр для осужденных. Все подробности — в сегодняшнем номере «ВК».
В Кирове реализуется проект «Безопасность детства». Какой он, путь в школу без ЧП?
В Кировском областном краеведческом музее открывается выставка народного лубка.
Российский поэт Сергей Есенин никогда не был в Вятке, но некоторые есенинско-вятские связи все-таки существуют. Об этом — в номере «ВК».
Полезные советы - в традиционных подборках для садоводов-огородников и для тех, кто заботится о своем здоровье.
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