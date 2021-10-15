Обзор газеты «Вятский край» за 16 октября 2021 года

Почему жители п. Речного (Опаринский район) с опасением ожидают наступления холодов? Более тысячи омутнинцев заявили о желании газифицировать жилье. Таковы лишь некоторые темы традиционной подборки «Новости из Сети».

В п. Вахруши Слободского района на базе обувной фабрики открылся исправительный центр для осужденных. Все подробности — в сегодняшнем номере «ВК».

В Кирове реализуется проект «Безопасность детства». Какой он, путь в школу без ЧП?

В Кировском областном краеведческом музее открывается выставка народного лубка.

Российский поэт Сергей Есенин никогда не был в Вятке, но некоторые есенинско-вятские связи все-таки существуют. Об этом — в номере «ВК».

Полезные советы - в традиционных подборках для садоводов-огородников и для тех, кто заботится о своем здоровье.