Обзор газеты «Вятский край» за 16 октября 2020 года

«Удар по авторитету власти», - так называется материал о том, как «справедливороссы» разнесли в пух и прах инициативу членов фракции «ЕР» сократить число депутатов Заксобрания Кировской области. Им и открывается сегодняшний номер газеты «Вятский край».

Область набрала хороший темп по переселению граждан из ветхого жилья. Такова еще одна тема номера.

Как сделать город лучше? Оказывается, легко, если за дело берутся студенты и преподаватели ВятГУ. Подробнее — в свежем «ВК».

В Кирове начала работу служба сертифицированных нянь. Кто они, помощницы родителей?

В Нижнеивкино начаты работы по капитальному ремонту гидроузла. В пригороде Котельнича вблизи федеральной трассы «Вятка» разрастается несанкционированная свалка… Это темы странички «Экология».

В номере «ВК» есть спортивная информация, а также и полезная для тех, кто собирается в путешествие в другие регионы России. Обратите внимание: куда можно ехать спокойно, а где ждет самоизоляция?