Обзор газеты «Вятский край» за 16 июня 2023 года

О том, как кировчане отметили День России и День города, рассказывается в сегодняшнем номере «ВК».

На улице Искры в микрорайоне Коминтерновском целый год существовала опасная свалка. Такова одна из новостей из жизни Общероссийского народного фронта.

На Котельничском механическом заводе запустили новую линию по производству силоса.

На чем ездили наши предки? Какие модели транспорта создают воспитанники школы с. Полом Кирово-Чепецкого района? О том - репортаж с выставки, открытой в областном краеведческом музее.

«Движение Первых» решило обустроить парк у Дворца творчества-Мемориала.

Как прошла международная встреча по боксу в Кирове?

Кировский Дом дружбы народов провел фестиваль-выставку национальных подворий, где собрались более 600 представителей разных национальностей, проживающих в нашем регионе.