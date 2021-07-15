Обзор газеты «Вятский край» за 16 июля 2021 года
«Вятский край» вновь порадует читателей актуальной информацией. Номер открывается аналитической статьей о предстоящих выборах в Законодательное собрание области. На этот раз речь пойдет о списках одномандатников от основных политических партий.
Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда постановила, что «Вятский край» должен опубликовать опровержение недостоверных сведений, опубликованных в статье «Ренегат или марионетка». Вот только мамаевцы раздули мелкое несоответствие в подаче информации до своей «глобальной победы». Что же на самом деле произошло в суде, читайте в материале «Мы – за честную игру!»
Много полезной информации содержит тематическая страница «Страна советов». Из нее можно узнать, как правильно заряжать смартфон, как хранить картофель и многое другое.
Интересная выставка открылась в областном краеведческом музее. Она посвящена львам в вятской архитектуре. Зарисовка с выставки публикуется под заголовком «Охранители богатства».
Кировские спортсмены в чем-то порадовали своих болельщиков, а в чем-то огорчили. Более подробно о прошедших спортивных событиях на тематической странице «Спорт».
Завершает пятничный номер обзор мнений граждан о железнодорожных путешествиях. Он называется «Под стук колес».
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.