Обзор газеты «Вятский край» за 16 декабря 2022 года

Репортажем со съезда кировской молодежи открывается пятничный номер «Вятского края». В молодежной тусовке принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов. Что он пообещал юным кировчанам?

Катание на тюбингах опасно для здоровья. Почему? Ответ на этот вопрос нашла В. Георгиева. Информация называется «Коварство «воздушных санок».

Какие бонусы предлагает железная дорога для путешественников и что ждет «воздушных дебоширов», на тематической странице «Мы едем, едем, едем…»

Очерк о генеральном директоре «Уржумского СВЗ» вышел под заголовком «Уржумский «айсберг».

В рубрике «Актуально» речь вновь идет о телефонных мошенниках. К сожалению, количество этих преступлений не снижается.

Вятские ледолазы на Кубке России заняли весь пьедестал почета. Эта и другие новости под рубрикой «Спорт».

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