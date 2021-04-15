Обзор газеты «Вятский край» за 16 апреля 2021 года
Пятничный номер «Вятского края открывает новость о приговоре, который вынес суд бывшему руководителю «Электронного проездного» Анатолию Ганьбе.
Кто самый богатый из кировских депутатов? Ответ на этот вопрос можно узнать из статьи «Герои капиталистического труда».
У истоков отдела пропаганды ГИБДД в Кировской области стоял главный редактор «Вятского края». Очерк о нем под названием «Везёт тому, кто везёт» приурочен к 85-летию службы дорожной полиции.
Комиссия конкурса «Учитель года Кировской области» определилась с его победителями. Финалистки поделились своими впечатлениями. Они публикуются под заголовком «Обрести крылья и веру в себя».
Кировчане показали отличные результаты в борьбе сразу на нескольких всероссийских соревнованиях. Об этом и прочем на странице «Спорт».
Завершает номер тематическая страница, посвященная соблюдению правил дорожного движения.
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.