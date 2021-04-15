Обзор газеты «Вятский край» за 16 апреля 2021 года

Пятничный номер «Вятского края открывает новость о приговоре, который вынес суд бывшему руководителю «Электронного проездного» Анатолию Ганьбе.

Кто самый богатый из кировских депутатов? Ответ на этот вопрос можно узнать из статьи «Герои капиталистического труда».

У истоков отдела пропаганды ГИБДД в Кировской области стоял главный редактор «Вятского края». Очерк о нем под названием «Везёт тому, кто везёт» приурочен к 85-летию службы дорожной полиции.

Комиссия конкурса «Учитель года Кировской области» определилась с его победителями. Финалистки поделились своими впечатлениями. Они публикуются под заголовком «Обрести крылья и веру в себя».

Кировчане показали отличные результаты в борьбе сразу на нескольких всероссийских соревнованиях. Об этом и прочем на странице «Спорт».

Завершает номер тематическая страница, посвященная соблюдению правил дорожного движения.