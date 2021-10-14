Обзор газеты «Вятский край» за 15 октября 2021 года

14 октября 2021 25 0
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На фоне роста заболеваемости власти нашего региона ужесточают антиковидные меры. «Вакцинация неизбежна?» - этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Прекратит ли свое существование областная психиатрическая больница?

 

Среди тех, кто выжил в недавней авиакатастрофе в Татарстане, оказался наш земляк Александр Еремин. А что думают о причинах трагедии в Кировском аэроклубе? Читайте публикацию «Шаг в небо».

 

17 октября в России впервые отмечается День отца. Сегодня «ВК» рассказывает о многодетной семье Нохриных. Кто у них главный?

 

В номере «ВК» - о турах выходного дня, спортивная подборка, криминальная хроника.

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