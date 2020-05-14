Обзор газеты «Вятский край» за 15 мая 2020 года
Куда ведет вятскую культуру Татьяна Мазур? С ответа на этот вопрос начинается пятничный номер газеты «Вятский край».
Среди школьных СМИ прошел конкурс. О том, кто стал победителем рассказ В. Георгиевой «Мы – первые».
Вятский художественный музей презентовал выставку, посвященную юбилею Победы. Пока в онлайне. Что увидят на ней зрители? Об этом зарисовка А. Вяткина «Об огненных дорогах… в сумке противогаза».
Обзор «Новые меры поддержки граждан и экономики» познакомит с новыми преференциями, которые приняли правительство России и Кировской области.
О проблемах вятского пчеловодства на страницах газеты рассказал и. о. председателя правления КОООП «Вятка» В. Черных.
Завершает номер отчет о том, как в день Победы поздравили ветеранов сотрудники «Уралхима».
Напоминаем, что свежий номер газеты «Вятский край» можно купить в отделениях «Почты России».
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