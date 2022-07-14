Обзор газеты «Вятский край» за 15 июля 2022 года

Водоснабжение населенных пунктов области по-прежнему остается проблемной зоной. На это уже обратил свое внимание врио губернатора Кировской области Александр Соколов. Что сегодня делается в этой сфере, рассказывает статья «Потому что без воды…», с которой начинается свежий номер «Вятского края».

Глава региона еженедельно проводит оперативные совещания с правительством области. Что обсуждали на этой неделе, в материале «Планёрка у врио губернатора».

Будет ли реконструирована главная площадь Слободского? А если будет, то как? Ответ на эти вопросы в зарисовке А. Вяткина «Соборная площадь: всем миром».

Племзавод «Мухинский» - одно из ведущих аграрных предприятий области. Интервью с его руководителем – Николаем Ложкиным, раскроет, чем сегодня живет хозяйство. Материал приурочен к 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ.

В Кировской области Служба занятости населения организует летний труд подростков, участие предприятий в организации общественных работ будет компенсироваться. Об этом и прочем в обзоре «Жара работе не помеха».

Лето не препятствует новым достижениям вятских спортсменов. А каким именно – на тематической странице «Спорт».

Рассказам о восьмом по счету Фестивале железа в Белой Холунице «Вятский край» завершает свежий номер.