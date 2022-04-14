Обзор газеты «Вятский край» за 15 апреля 2022 года

Корреспондент «Вятского края» проанализировал сведения о доходах, которые выложили в публичный доступ депутаты Кировской городской Думы. Что нового и интересного он в них нашел, в материале «Депутатские «гроши».

Учителя области соревновались между собой за звание лучшего в своей профессии. Репортаж о том, кто стал «Учителем года», называется «Дети, в которых вложено сердце».

«ЗОЖ», то есть «Здоровый образ жизни» - так называется традиционная тематическая страница «ВК». Она вновь нашла свое место в пятничном номере «ВК».

Рассказ о том, как кировское отделение «Детского фонда» помогает детям Донбасса, предлагает читателям журналист А. Вяткин.

На экологической странице «ВК» публикует информацию о подготовке нового издания Красной книги Кировской области и заметку о бережном отношении к зеленым насаждениям Кирова.

Порадует вятских болельщиков и тематическая страница «Спорт». На ней представлено несколько коротких сообщений о достижениях вятских спортсменов и спортивной жизни региона.

В завершение публикуется рассказ о юбилейной выставке художника Андрея Нода «Точка отсчета», которая проходит в Выставочном зале ВХМ на Карла Либкнехта.