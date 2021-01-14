Обзор газеты «Вятский край» за 15 января 2021 года
Проблема с вывозкой мусора оказалась сложнее, чем ее представляют кировчане. «Мусорный недоколлапс или?..» - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Как будут учиться школьники во втором полугодии? Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ? В номере «ВК» - классный час с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
Каждый народ имеет свои традиционные забавы. А какая экстремальная крестьянская забава покорила русских цариц?
Под занавес прошлого года в министерстве окружающей среды подвели итоги экологического диктанта в Кировской области. Так где же растет лиановый лес?
Музей боевой славы из Кирово-Чепецка имени Алексея Некрасова стал лучшим в ПФО.
В номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные происшествия и много другой полезной информации.
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.