Обзор газеты «Вятский край» за 15 января 2021 года

Проблема с вывозкой мусора оказалась сложнее, чем ее представляют кировчане. «Мусорный недоколлапс или?..» - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Как будут учиться школьники во втором полугодии? Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ? В номере «ВК» - классный час с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Каждый народ имеет свои традиционные забавы. А какая экстремальная крестьянская забава покорила русских цариц?

Под занавес прошлого года в министерстве окружающей среды подвели итоги экологического диктанта в Кировской области. Так где же растет лиановый лес?

Музей боевой славы из Кирово-Чепецка имени Алексея Некрасова стал лучшим в ПФО.

В номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные происшествия и много другой полезной информации.