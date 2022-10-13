Обзор газеты «Вятский край» за 14 октября 2022 года

Кто такой депутат кировской городской Думы Денис Ерохин и так ли бескорыстно он отстаивает интересы кировчан? С ответа на эти вопросы начинается свежий номер «Вятского края». Статья называется «В поисках «лица».

Рекомендации по украшению своего дома и покупке автомобиля читайте на тематической странице «Страна советов».

Очерк о руководителе агрофирмы «Савали» из Малмыжского района Зинатулле Хайруллине посвящен 70-летию инженерного факультета ГАТУ.

Интервью с председателем Общественной наблюдательной комиссии Владимиром Путинцевым рассказывает о том, как комиссия отстаивает права осужденных. Оно вышло под заголовком «Без срока давности».

Спортивная жизнь региона проходит активно. На этой неделе отличились наши юные хоккеисты, боксеры и пловцы. Информация об этом и других соревнованиях – на тематической странице «Спорт».

Рассказ о новой выставке «Русского Левши» Владимира Анискина, которая открылась в областном краеведческом музее, завершает пятничный номер «ВК».