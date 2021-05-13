Обзор газеты «Вятский край» за 14 мая 2021 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается новостью о трагедии в казанской гимназии. В Кирове и области выразили солидарность с Казанью.

В Кирове по федеральной программе продолжается ремонт улиц. Однако, далеко не все они приведены в надлежащее состояние. Какие обошли вниманием и когда да них дойдут руки дорожных служб, в материале Сергея Карина «В очередь? Дополнительную?»

Как идет газификация в Кировской области, и с какими трудностями она сталкивается, рассказывает статья Ивана Трофимова «Хромая газификация».

Правилам перевозки детей в автомобиле посвящена страница «Ваша безопасность».

«По принципу справедливости». Так называется интервью с уполномоченным по правам человека в Кировской области Галиной Бурковой. В нем она подводит итоги минувшего года.

Советчанин стал бронзовым призером молодежного Чемпионата России по боксу. Об этой и других новостях на странице «Спорт».

С полезными свойствами огурца, замедлением старения организма и многим другим познакомят читателя новости под рубрикой «ЗОЖ».

Завершает номер информация о культурных событиях, которые пройдут в Кирове в рамках проведения «Ночи музеев-2021».