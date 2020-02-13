Обзор газеты «Вятский край» за 14 февраля 2020 года

Как выглядит вятский бунт? Об этом в статье «Лубягинские страсти», которая открывает пятничный номер газеты «Вятский край».

Кировский драмтеатр поставил спектакль о последних часах жизни Владимира Маяковского. Рассказ о постановке напечатан под заголовком «Предощущение спектакля».

В Кировской области прошел конкурс добровольцев. С его победителями встретилась корреспондент газеты Вера Ануфриева. О своих впечатлениях она рассказала в материале «Доброволец Вятского края».

Как улучшить свою кредитную историю и сберечь свои вклады? Об этом – заметка «Наследство в банке не сгорит» и «Если отказывают в займе».

В области прошло сразу несколько соревнований окружного и российского масштаба. О них на странице «Спорт».

Завершает номер зарисовка Александра Широкова о дружбе вятского рыбака с медведем.