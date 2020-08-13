Обзор газеты «Вятский край» за 14 августа 2020 года
«Наша область богата, у нас есть все для развития бизнеса» - сказал председатель правительства региона Александр Чурин. Подробнее о долгосрочной стратегии развития области — в сегодняшнем номере «Вятского края».
Археологи отмечают свой профессиональный праздник. «Где тайна хранится?» - так называется публикация о буднях людей, кто ищет и всегда находит.
Вятские спортсмены постепенно выходят из вынужденного простоя. Как они готовятся к новым состязаниям? О чем говорят тренеры будущих «звезд»?
Этот необычный праздник отмечают с 2015 года. Он называется «День малинового варенья». Какие секреты у такого удивительного торжества?
У кировчан - приверженцев скандинавской ходьбы - есть свой девиз «Идем легко!». О том и материал об этих увлеченных людях.
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