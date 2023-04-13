Обзор газеты «Вятский край» за 14 апреля 2023 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается материалом под интригующим заголовком: «Вам отобрать или построить, или Чей заказ «отрабатывают» в региональном правительстве». Дело в том, что выездное заседание правительства по вопросу строительства школ в Кирове превратилось в своего рода «публичную порку» подрядчика - СК «Монолит». Ведь чиновники посетили объекты только этого застройщика. Чем это вызвано? Ответ на этот вопрос и попытался найти автор публикации.

Под рубрикой «Год педагога и наставника» рассказывается о самом молодом дошкольном учреждении в городе Котельниче — детском саде «Апельсин». Как же живет в нем детвора, какие возможности для развития дает новый детсад? Об этом и идет речь в заметке «Апельсин» как трамплин».

Недавно на базе поликлиники в микрорайоне Лянгасово начал работу стационарный сборный пункт для желающих поступить на военную службу по контракту. На нем побывал журналист «Вятского края» Александр Широков. О том, какие условия созданы там для молодых людей, чтобы они могли сделать правильный выбор, и рассказывается в его репортаже «Три дня, и ты снова на службе».

На днях в Диораме открылась необычная выставка под названием «Веселые человечки». Рассказ о мастере и его поделках в материале «Деревянные чудеса Вячеслава Трушкова».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивная страничка, кроссворд и «Анекдотец «ВК».