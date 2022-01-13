Обзор газеты «Вятский край» за 14 января 2022 года

Пятничный номер – первый в этом году полноценный номер «Вятского края», вновь порадует читателей разнообразной и интересной информацией. Его открывает заметка о Молодежном парламенте Кировской области, в котором сформирован новый состав.

«ВК» продолжает следить за делом бывших вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства области Алексея Шургина, обвиняемых во взятках. Рассказ о судебных заседаниях озаглавлен (по традиции) «Лес – дело воровское-8».

Информация о том, как будет проходить ЕГЭ и ОГЭ в этом году, а также о новых правилах приема в вузы размещена на тематической странице «Образование».

Впечатлениями о новой, открывшейся в Диораме выставке под названием «Игры матушки-зимы» поделился А. Вяткин. Его зарисовка называется «На осаду снежной крепости!»

Множество полезных советов по здоровому образу жизни опубликовано на соответствующей тематической полосе.

Кировский представитель Банка России Сергей Крюков познакомит читателей «ВК» с новшествами в финансовой сфере.

О новых успехах чепецкой «Олимпии» и других вятских спортсменов рассказывает рубрика «Спорт».

Завершает номер житейская история, рассказанная В. Тимофеевой под названием «Фонарик».