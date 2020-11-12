Обзор газеты «Вятский край» за 13 ноября 2020 года

Минздрав РФ утвердил новые правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Это одно из сообщений сегодняшнего номера газеты «Вятский край».

Кировстат зафиксировал незначительный рост расходов кировчан на продукты. Стали ли жить лучше? Об этом размышляет Сергей Смолин.

Сотрудник отдела спецназа «Алмаз» Дмитрий Долгих еще и по зову сердца и души поисковик. Он убежден: «Нет безымянных бойцов!». О нем рассказывает Александр Широков.

В страничке «Хроника пандемии» читатели узнают от участкового терапевта, как на пределе работает первичное звено в нынешних сложных условиях. А один из вылечившихся пациентов поведает, как врачи вытаскивают людей с того света.

В библиотеке имени Леонида Дьяконова посетители узнают, как можно в годы войны «перо приравняли к штыку». На выставке увидят уникальные пропагандистские материалы — старые боевые газеты, листовки, книги.

В свежем номере «ВК» - спортивная подборка, хроника криминальных происшествий.