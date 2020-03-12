Обзор газеты «Вятский край» за 13 марта 2020 года

Готовы ли местные власти обеспечить бесплатные обеды для младших школьников? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

В Кирове слабовидящему инвалиду отказывают в законном праве выписать лекарства на полгода вперед. Такова одна из злободневных тем номера.

Мимо этой выставки равнодушно пройти невозможно. Она посвящена 90-летнему юбилею нолинского художника Виктора Путинцева. Он — заслуженный учитель РФ, пишет стихи, эпиграммы, басни и любит природу родного края. О том и большинство живописных полотен мастера.

К 130-летию Вячеслава Молотова, нашего известного политика-земляка, посвящен материал «Он родился при Александре Третьем, а умер при Горбачеве».

В рубрике к 75-летию Великой Победы — рассказ о судьбе фронтового связиста из Даровского Александра Бритвина. О том вспоминает Любовь, младшая дочь ветерана войны.

Почти 120 лыжников вышли на старт в д. Парфеновщина. Это одна из тем спортивной подборки «Вятского края».

В номере также новости Госавтоинспекции г. Кирова, криминальные происшествия, большой кроссворд и много другой полезной информации.