Обзор газеты «Вятский край» за 13 декабря 2019 года

Суд по делу «Электронного проездного» вновь встал в центре внимания. Соратники кировского экс-мэра Владимира Быкова дают показания против своего бывшего «шефа». Эта тема открывает пятничный номер «Вятского края».

Хорошая новость – правительство выкупило у застройщика хирургический корпус Нолинской ЦРБ. Но сколько еще потребуется денег, чтобы он начал принимать пациентов? Ответ на этот вопрос в материале «До запуска остались миллионы».

Новостям театральной жизни посвящена зарисовка «Гости театра».

В Герценке открылась выставка «Детгиз» на Вятке в годы войны». Корреспондент «ВК» побывала на ней. Свои впечатления она изложила под заголовком «А где «Мой генерал»?»

Региональная служба по тарифам так и не смогла объяснить – почему расходы кировчан на «коммуналку» растут опережающими темпами. Этому посвящена статья «Оправдаться не сумела».

«Родина» опять проиграла, а вот чепецкая «Олимпия» выправляет положение. Об этом и других событиях спортивной жизни на странице «Спорт».

Оказывается, театральное закулисье тоже может быть интересным. Ему посвящена открывшаяся в музее Васнецовых выставка. Ей посвящен рассказ под заголовком «Что там, в закулисье?»