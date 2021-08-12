Обзор газеты «Вятский край» за 13 августа 2021 года

12 августа 2021 37 0
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Где будет поставлена запятая в деле о концессии кировских тепловых сетей? Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Может ли красота стать, действительно, страшной силой? Читайте в расследовании корреспондента «ВК».

 

Рынок труда в Кировской области изменился в лучшую сторону. Куда идти работать?

 

Страничка «Страна советов» расскажет, например, о том, какие предметы в доме вредят нашему здоровью.

 

Новому железнодорожному вокзалу ст. Киров исполнилось 60 лет. А какой была история «врат города»?

 

Сегодня в номере — программа мероприятий в День физкультурника и арт-проекта «Васнецовский август».

 

 

 

 

 

 

 

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