Обзор газеты «Вятский край» за 13-14 мая

Новостью сезона стала отставка Игоря Васильева с поста губернатора области и назначение ВРИО главы региона Александра Соколова. Информацией об этом открывается послепраздничный сдвоенный номер «Вятского края».

Как становятся экстремистами, и что за это бывает, рассказал Александр Широков под заголовком «Ловушка от лжепророков».

В Кировскую область прибыли беженцы с Донбасса. Как их приняли, где разместили и чем обеспечили, читайте в репортаже Веры Ануфриевой «Начали улыбаться».

К юбилею «Герценки» «ВК» публикует статью «Библиотека вернула меня к жизни». В ней представлены исторические шаги ведущей региональной библиотеки.

Нововведения в страховании автомобилей представляет информация «ОСАГО становится социально ориентированным».

Завершает номер культобзор. Он выходит под заголовком «Май, слово и игрушка».