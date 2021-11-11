Обзор газеты «Вятский край» за 12 ноября 2021 года

В Кирове наконец-то отремонтировали улицу Героя Советского Союза Ивана Ивановича Крутикова. История закончилась. Эта публикация — в сегодняшнем номере «Вятского края».

Гость «ВК» - ректор Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения Леонид Трушников. Сможет ли учебное заведение занять достойное место в госпрограмме по развитию сельских территорий?

В Ялте названы победители Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра». Среди них — студенты ВятГУ.

В Кирове на нижней набережной реки Вятки заложили камень, где в будущем создадут памятник морякам и речникам. На торжество приехали гости из Москвы. С ними беседовал корреспондент «ВК».

«С нами товарищ Киров» - так называется материал о выставке, открывшейся в Кировской диораме. На ней представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности известного государственного деятеля.