Обзор газеты «Вятский край» за 12 марта 2021 года

«Высаживать Детей запрещается!» - статья с таким заголовком открывает свежий номер «ВК». Из нее читатели узнают, как новый закон защищает несовершеннолетних пассажиров от вероятности остаться в одиночестве на дороге.

Первый зампред правительства Кировской области отчитался перед депутатами Заксобрания об исполнении нацпроектов в социальной сфере. Победную реляцию подпортили показатели в медицине и образовании.

Корреспондент «Вятского края» А. Вяткин побывал на новой выставке «Запатентовано природой» в Кировском областном краеведческом музее. Об изобретательности природы и о науке бионике читайте в статье «Панцирь омара и заячьи лапы».

Спортивная страница «ВК» расскажет о гонках на собачьих упряжках, фестивале «Сила Вятки», соревнованиях конькобежцев и юной кировчанке, которая представит область на Первенстве России по боксу.

Завершает номер рассказ о мобильном комплексе «Лаборатория безопасности», который уже побывал в 13 школах Кировской области и напомнил ребятам Правила дорожного движения.