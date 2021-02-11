Обзор газеты «Вятский край» за 12 февраля 2021 года
«Главное — диалог» - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края». В ней — подробности первого в нынешнем году расширенного заседания членов регионального правительства с главами муниципальных образований под председательством губернатора области Игоря Васильева.
Почему не могут проехать мусоровозы»? Все о перерасчете за вывоз ТКО. Это темы еще одной полосы номера.
Современные мошенники постоянно придумывают новые способы кражи денег с банковских карт. Как вычислить «ловкачей» и обезопасить себя?
Опасно ли ехать с таксистом-нелегалом? Корреспондент «ВК» отправился в рейд с сотрудниками Минтранса области и УГИБДД.
В Кировском музее воинской славы открылась выставка об огнеборцах Вятки. На ней — уникальные экспонаты, фото и рассказы о людях, сражающихся с огненной стихией.
В страничке «Страна советов» о том, как правильно хранить мясо в холодильнике, устранять засоры в раковине.
В номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные происшествия, увлекательный кроссворд.
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.