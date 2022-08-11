Обзор газеты «Вятский край» за 12 августа 2022 года

Пятничный номер газеты открывается материалом со встречи в формате видеоконференции Владимира Путина с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

Любой фестиваль – это прежде всего праздник. А если на нем еще предлагают вкусно поесть, праздник вдвойне. Представителям Кировской области довелось стать участниками фермерского фестиваля. Об этом двойном празднике, его итогах и рассказывается в зарисовке Сергея Смолина «Где пир, там и вятский сыр».

Нынешнее жаркое лето принесло много хлопот огнеборцам. Об их нелегком, опасном и героическом труде идет речь в статье под заголовком «В «красной зоне».

Керамика – удивительный жанр художественного творчества. А познакомиться с ним можно на новой выставке в Выставочном зале Вятского художественного музея. О работах известных кировских керамистов рассказывает Сергей Смолин в очерке «Вселенная Ирины Зеляниной и полет Дмитрия Никитина».

В свежем номере «ВК», как всегда по пятницам, – программа телепередач на неделю, подборки новостей и рекламы. А также спортивная страница, «Анекдотец «ВК» и занимательный кроссворд.