Обзор газеты «Вятский край» за 12-13 мая 2023 года
Вышел новый сдвоенный номер «Вятского края». Он традиционно насыщен актуальными материалами. А потому с первых его страниц можно узнать, почему в Кирове во время предпраздничного похолодания не включили отопление, как это было в прошлом году («Вернись тепло?»), а также где и с какой зарплатой будет работать жена губернатора Кировской области («Работа для «первой леди»).
Вновь кипят страсти вокруг бездомных животных. Кировские зооактивисты обсудили новый федеральный закон по этому поводу. Репортаж с дискуссии «Бороться надо не с бездомными, а с бездомностью» написала Вера Ануфриева.
Киров готовится к юбилею. Запущено несколько творческих конкурсов, результаты которых станут составной частью праздника. Что именно планируется сделать, в материале «Креатив приветствуется».
«ВК» публикует открытое письмо о судьбе стадиона «Машиностроитель». Ею озаботились рабочие завода 1 Мая и местные футболисты.
День Победы прошел, но это не повод совсем забыть о нем. Возвращаясь к теме, А. Вяткин подготовил обзор, как в Кировской области встретили 9 мая 1945 года.
Житейская история знакомит с непростыми отношениями медиков ФАПа в Фаленском районе с местными жителями.
Завершает номер рассказ о цветах, которые радуют людей в мае.
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