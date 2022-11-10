Обзор газеты «Вятский край» за 11 ноября 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом с интригующим названием «Декор - помеха юбилею»? А речь в нем идет о подготовке к 650-летию города Кирова, о том, как же реставрируются исторические здания и почему со «сталинок» исчезает лепнина. Неслучайно эта проблемная публикация стала центральной темой номера.

О судьбе Молодежного парламента Кировской области, о новом принципе его созыва рассказывается в заметке «Отряд не заметил потери…» Дело в том, что с начала этого года область жила и не замечала отсутствия этого парламентского объединения. Что изменится, если он появится вновь?

К 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ приурочено интервью Сергея Смолина с одним из его успешных выпускников Александром Сергеевым «Институт заложил в нас надежный фундамент».

Четыре проекта Кировской области стали победителями Всероссийской туристкой премии «Маршрут года 2022». В зарисовке «На экскурсию в наушниках и с путеводителем» финалисты премии рассказывают о своих проектах.

Газета «Вятский край» продолжает публикации материалов о провинциальных музеях Кировской области. На этот раз читателей «ВК» в статье «Русская изба, лапти и «Искорка» знакомят с музеем истории крестьянства имени А.М. Ронжина, который открылся полвека назад.

В свежем номере как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница, кроссворд и «Анекдотец «ВК».