Обзор газеты «Вятский край» за 11 марта 2022 года

10 марта 2022 43 0
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Подробный рассказ о том, какие меры принимает федеральная и региональная власть для противодействия западным санкциям, открывает свежий номер «Вятского края».

 

Горьковское управление железной дороги раскрыло секрет вагонов класса «Люкс».

 

Как воспитывается патриотизм на Вятке? Ответ на этот вопрос в материале Александра Широкова «Патриотами не рождаются».

 

О новшествах в регистрации маломерных судов рассказал сотрудник Центра ГИМС ГУ МЧС Михаил Погудин. Интервью с ним озаглавлено «Право выбора».

 

Спортивная страница освещает достижения вятских спортсменов. Например, хорошую игру демонстрирует молодежный состав клуба по хоккею с мячом «Родина». Но есть и другие успехи.

 

Завершают номер впечатления нашего корреспондента от выставки «Мебель вятских мастеров», которая открылась в областном краеведческом музее.

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