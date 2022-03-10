Обзор газеты «Вятский край» за 11 марта 2022 года

Подробный рассказ о том, какие меры принимает федеральная и региональная власть для противодействия западным санкциям, открывает свежий номер «Вятского края».

Горьковское управление железной дороги раскрыло секрет вагонов класса «Люкс».

Как воспитывается патриотизм на Вятке? Ответ на этот вопрос в материале Александра Широкова «Патриотами не рождаются».

О новшествах в регистрации маломерных судов рассказал сотрудник Центра ГИМС ГУ МЧС Михаил Погудин. Интервью с ним озаглавлено «Право выбора».

Спортивная страница освещает достижения вятских спортсменов. Например, хорошую игру демонстрирует молодежный состав клуба по хоккею с мячом «Родина». Но есть и другие успехи.

Завершают номер впечатления нашего корреспондента от выставки «Мебель вятских мастеров», которая открылась в областном краеведческом музее.