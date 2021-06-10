Обзор газеты «Вятский край» за 11 июня 2021 года

Номер открывает статья о том, какие соглашения подписала Кировская область на Петербургском международном экономическом форуме.

В статье «А за КамАЗы ответишь!» Роман Перминов рассказывает о скандале, раздутом Сергеем Мамаевым и сайтом Кировского обкома КПРФ, вокруг одного высказывания министра экологии Аллы Албеговой.

Материал «А лето цвета неба…» посвящен обновленному календарю фестивалей и праздников, которые пройдут в Кировской области этим летом.

На странице «Это любопытно» идет рассказ о субботнике на карьере и об удивительной клумбе, обустроенной кировчанкой Тамарой Журавлевой.

Также в номере традиционные новости спорта, криминальная хроника и большой кроссворд.