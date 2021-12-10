Обзор газеты «Вятский край» за 11 декабря 2021 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «QR большинством голосов.

Заксобрание Кировской области поддержало федеральный законопроект.» Дело в том, что эпидемия COVID-19 не отступает, единственной действенной преградой для вируса остается вакцинация. И как основной стимул для нее - введение QR- кодов при посещении общественных мест. О том, как шло обсуждение этого законопроекта в региональном парламенте, и рассказывается в публикации.

Когда в далеком уже 2006 году в Кировской области создавался Молодежный парламент, была масса иллюзий по его поводу. А что же сейчас? Об этом и идет речь в проблемной статье «Бесполезный придаток или нужный механизм?»

Под рубрикой «Статистика» опубликованы очень любопытные факты и цифры, раскрывающие картину состояния, к примеру, потребительского рынка Кировской области, ситуации с численностью работников в разных сферах и их заработком.

В преддверии юбилея Кирова правительство заслушало отчет регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. К сожалению, в последнее время в нашем старинном городе стали исчезать дома, которые еще в начале 20 века были лицом Вятки. В чем дело? Ответ на этот вопрос в материале «Что охранять - известно, но как - непонятно.»

Сегодня в газете открывается новая рубрика «Музеи малой родины». В ней журналисты «ВК» познакомят читателей с районными краеведческими музеями. В материале «Из Малмыжа депеша летела...» рассказывается о старейшем в регионе Малмыжском краеведческом.

«Помогите! Я пожилая женщина, не хожу, меня завтра выселяют на улицу!- Такой звонок поступил в редакцию газеты «Омутнинские вести». В статье «Жить или не жить» анализируются причины этой трагической ситуации.

В субботнем номере - тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», подборки новостей и криминала, рубрики «О чем говорят» и «Новости из сети», а также - занимательный кроссворд.