Обзор газеты «Вятский край» за 11 декабря 2020 года

В Кировской области началась вакцинация от коронавируса. Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Наступление на зеленую зону в Кирове продолжается. Почему под видом санитарной рубки происходит сплошная? Об этом — в материале «Беспредел в Порошино».

Их ждут как богов. И помощь приходит с неба. О том, как работает Кировская санавиация в нынешних непростых условиях, рассказывает летчик Валентин Комлев.

На днях Кировский театр кукол получил премию Правительства Российской Федерации. Легко ли работать актерам практически при полупустых залах? Подробности — в интервью с директором культурного учреждения Еленой Одинцовой.

Жизнь продолжается, для путешественников — в том числе. Куда можно ехать без ограничений, а где ждет изоляция?

В Кировской диораме можно вспомнить о детстве. Там открылась выставка новогодних игрушек. Какими были украшения хвойной красавицы в советское время? Как встречали Новый год наши бабушки, дедушки, родители?

В номере «ВК» также спортивная подборка, криминальные происшествия, большой кроссворд.