Обзор газеты «Вятский край» за 10 сентября 2021 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается хорошей новостью о том, что 25 новых автомобилей поступило в автопарк Единой службы скорой медицинской помощи. Насколько они современны и чем оснащены, рассказывается в материале под заголовком «По земле и по воздуху». Для скорой помощи больше нет границ.

К 15-летию Кировского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» приурочено интервью с его руководителем Владимиром Мышкиным. О добрых традициях организации, о помощи ветеранам и их семьям и идет речь в материале Александра Широкова «Боевое братство»: только вперед!»

Некогда по реке Вятке ходили белые пароходы и ранним утром оглашали округу призывными гудками. Так начинается рассказ о выставке «На службе у реки. Вятское судоходство на рубеже 19-20 веков», открывшейся в Доме-музее Салтыкова-Щедрина. Интересный экскурс по ней ждет читателей «ВК» в зарисовке «Еще придет мой пароход».

Вот уже полтора года, как кировчане, заботясь о близких с проблемами памяти, оформляют для них специальные значки с QR-кодом. Что это за значки и как они помогают людям рассказывается в материале «Жил человек рассеянный...»

В свежем номере «Вятского края», как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, тематические страницы: «Спорт» и «Страна советов», а также - большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».