Обзор газеты «Вятский край» за 10 марта 2023 года

Пятничный номер «Вятского края» порадует читателей актуальными новостями и серьезной аналитикой. В нем каждый найдет для себя то, что ему интересно.

«Cемимильными шагами» идет подготовка к празднованию 650-летия Кирова. Что уже сделано, а что еще предстоит, под заголовком «Лучше начать всё заново!»

Правительство Кировской области приняло пятилетнюю программу по ремонту дорог и мостов. Масштабы задуманного поражают, но вопросы всё же есть. Об этом в статье «Дорога, дорога, ты знаешь так много…»

О непростой, но интересной работе кинологов рассказывает очерк «Если рядом Агат».

Интервью с руководителем студенческого театра «Авантюра» Жанной Копысовой называется «Авантюра удалась…»

Корреспондент «ВК» попытался разобраться, почему в вятском сельском хозяйстве сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Выводы, к которым он пришел, вышли под заголовком «Русское поле ждёт молодых».

Далеко не всегда вятские спортсмены добиваются успеха, но на многих соревнованиях всё же показывают высокие результаты. Обзор спортивных событий на тематической странице.

Завершает номер рассказ о выставке, которая прошла в областной библиотеке им. А. И. Герцена и была посвящена мобилизациям, которые проходили на территории региона с 1812 года. Он называется «Мобилизация: всем миром».