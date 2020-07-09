Обзор газеты «Вятский край» за 10 июля 2020 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается материалом «Трагедия в Зуевке». Три человека погибли, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. Таков результат обрушения строящегося здания торгового центра в городе. В чем причина чрезвычайного происшествия и кто виноват? Об этом и рассказывается в публикации.

Еще одно ЧП случилось в г. Кирове. На днях вечером на пятом этаже панельного дома по улице Орджоникидзе произошел взрыв бытового газа. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники газовой службы и МЧС. О чрезвычайной ситуации идет речь в заметке «Взрыв газа в Кирове».

В год 75-летия Победы редакция продолжает рассказывать о боевых и трудовых подвигах наших земляков. О сборе подписей за присвоение г. Кирову права носить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» рассказывается в публикации «Доблесть кировчан, трудовая».

Новый монумент, торжественно открытый в Слободском, увековечил подвиг бойцов 311-й стрелковой Двинской краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в Кировской области в 1941 году. О ее ратном пути рассказал в своей книге военный корреспондент Даниил Онохин. Рассказ о героях этого подразделения подготовил Александр Широков в материале «От Вятки до Эльбы».

К Дню семьи, любви и верности приурочен очерк «Кофе под пионами у Микрюковых».

Лето в разгаре. Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Кировской области напоминает кировчанам о мерах безопасности на воде в статье «Чтобы купание было в радость»

В свежем номере — подборки новостей и криминала, программа телепередач, занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».