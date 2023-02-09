Обзор газеты «Вятский край» за 10 февраля 2023 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается проблемным материалом «Вода воде рознь». Речь в нем идет о том, что в Кирове наконец-то будут ремонтировать городской водопровод. На ремонт из федерального бюджета выделено свыше миллиарда рублей. Вот только бы они были потрачены эффективно, а не как было со строительством Куменского водовода.

Подробности - в статье под рубрикой «Главная тема».

На недавней планерке в правительстве области главным вопросом стало развитие лесной отрасли. В числе мер было предложено часть лесных угодий отдать частникам для промышленной заготовки грибов, ягод. Чем это может обернуться для простых граждан - в статье под заголовком «Грибная «приватизация».

По итогам прошлого года количество автомобильных аварий и травмированных в них людей сократилось, но возросло число погибших. Что же делается в Кировской области для профилактики ДТП? Об этом рассказывается в материале Александра Широкова «Трасса без конца».

Под рубрикой «В центре внимания» поднимается важная проблема: борьба с наркоманией. О том, как в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте ведется эта работа, и идет речь в заметке «О тайниках-закладках, и не только».

На днях в Вятском художественном музее рассказали о советских мозаиках. В чем же их уникальность? Об этом в материале Сергея Смолина «Незаметное искусство».

В свежем номере газеты, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивная страница, кроссворд и «Анекдотец «ВК».