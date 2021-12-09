Обзор газеты «Вятский край» за 10 декабря 2021 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается эксклюзивным материалом «Мы за честную игру! Выигрывать, как и проигрывать, надо достойно». Речь в нем идет об опубликованной в газете в ноябре 2019 года статье «Ренегат, или марионетка? Или чем можно объяснить последние действия Сергея Мамаева?» И о реакции на неё.

Под рубрикой «О чем говорят» - продолжение публикации о расследовании уголовных дел бывшего вице-губернатора Андрея Плитко и его подельников, а также о начале судебного процесса по уголовному делу экс-министра информтехнологий и связи Юрия Палюха.

В Кирове прошел фестиваль науки «Кстати». На лекции историка, автора и организатора проекта «Пешком по Вятке» Антона Касанова побывала корреспондент «ВК». Самые интересные моменты его исследования в статье «Кто мы: вятская идентичность».

В Артеке состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди победителей - четверо кировских школьниц. Об одной из них - Дарье Чекалкиной из Шурмы, выигравшей первый приз, и рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Нас не удержать».

А на «Званый обед во фраке», точнее, на выставку «Гостеприимство по-русски», открывшуюся в Кировском краеведческом музее, приглашает журналист Александр Широков.

Предприниматель Федор Кривошеин из п. Пиляндыш Уржумского района строит «Вятский Диснейленд» для сельских ребятишек. О том, какие чудеса возводит он на детской площадке, рассказывается в зарисовке «Когда мечта сбывается».

Как всегда в пятничном номере - программа телепередач на неделю, спортивная страничка, подборки новостей и криминала, а также большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».