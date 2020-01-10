Обзор газеты «Вятский край» за 10 января 2020 года

Сегодняшний номер газеты «Вятский край» вышел сдвоенным и открывается Рождественским посланием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

«За что убили Дыму и Пулю?» - так называется публикация о депутате областного законодательного собрания Ягдарове, которого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса.

«Уголок потребителя» расскажет читателям о том, почему, например, ювелирные изделия стало выгоднее и удобнее покупать в интернете.

Сейчас пассажир, забывший свои вещи, может легко их найти по автоматизированному каналу обратной связи. Что еще приготовила железная дорога в Новом году? Все подробности — в публикации «На дорогу вышел… «Ермак».

225 редких вятских словечек занесли на карту регионализмов учащиеся школы № 51 г. Кирова. За это их наградили поездкой на Алтай.

Во второй половине января Кировский драматический театр приглашает на спектакли, созданные по произведениям русской классики. Какие? Об этом — в сегодняшнем номере «ВК».

«Вятский край» расскажет также о свежих спортивных новостях, криминальных происшествиях и многом другом.