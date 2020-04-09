Обзор газеты «Вятский край» за 10-11 апреля 2020 года

После небольшого перерыва (из-за режима самоизоляции) «Вятский край» снова возвращается к своим читателям. Сдвоенный номер газеты — пятница+суббота — открывается подробностями ареста вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина за получение крупной взятки.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин пояснил, что экономика области работает в штатном режиме. И рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Вятские дороги скоро приведут в нормальное состояние. Область сохраняет высокие темпы ремонта региональных и муниципальных трасс.

Не сорвется ли весенняя призывная кампания из-за эпидемии? Какие новшества в связи с опасностью заражения коронавирусом появятся на Кировском областном сборном пункте? Все подробности — также в очередном номере «ВК».

Несмотря на режим самоизоляции, основные предприятия области возобновили свою работу в обычном режиме. Читайте в материале «Дали «зеленый свет».

В номерах «Вятского края» по-прежнему свежие новости, криминальные происшествия, большой кроссворд и многое другое.

А для тех, кто находится в самоизоляции, сообщаем, что нашу газету можно приобрести в киосках «Роспечати» и во всех отделениях «Почты России». Журналисты «ВК» остаются со своими подписчиками и читателями и желают здоровья!