Обзор газеты «Вятский край» за 1 октября 2021 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом «Лица стерты, краски тусклы...» В нем идет речь о результатах трехдневного выборного марафона. Кировская область будет представлена в Госдуме пятью депутатами. О каждом из них - краткий рассказ и характеристика. Это главная тема сегодняшнего номера газеты.

В 90- годы в Кирове произошел трагический случай на игровой площадке в Александровском саду… К сожалению, до сих пор детские площадки - это зона повышенной опасности. Активисты ОНФ обследовали в этом году более двух тысяч площадок в 85 регионах, в том числе и Кировской области. Треть из них - потенциально опасны для детей. Об этом и рассказывается в статье Веры Ануфриевой «Детская площадка или проходной двор».

В музейно-выставочном центре «Диорама» открылась выставка «Олимпийская высота», посвященная победителям и призерам Олимпийских игр. Рассказ о выставке читайте в зарисовке «Всегда на высоте!»

Сегодняшняя спортивная страничка как бы продолжает повествование о достижениях спортсменов Кировской области - приемниках олимпийцев.

В свежем номере «Вятского края» как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, страничка ЗОЖ, «Анекдотец «ВК» и занимательный кроссворд.