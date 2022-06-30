Обзор газеты «Вятский край» за 1 июля 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под интригующим заголовком «Выборы без выбора?» Все знают, что осенью нас ждут выборы главы региона. Основные претенденты на этот пост уже определились. О них-то и идет речь в статье, о том, насколько велики их шансы на победу.

«Ловись, рыбка, по закону!» О том, как идет борьба с браконьерами на реках области, рассказывается в интервью Александра Широкова.

В свежем номере - очередной материал, посвященный 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ. Гость «ВК» Василий Сысуев, научный руководитель Федерального аграрного научного центра Северо-Востока, рассказывает о центре и о себе в зарисовке Веры Ануфриевой «Василий Сысуев: «Любовь моя - рожь».

На днях Музею истории Хлынова исполнилось шесть лет. О его создателе Валерии Федяеве, редких экспонатах и атмосфере любви к прошлому - в материале «Каким был Хлынов-град».

«ВК» публикует подборку самых популярных летних маршрутов. В статье «Самолетом, поездом, на автомобиле». В ней все, что нужно знать российским туристам, собирающимся на отдых в июле.

В свежем номере «ВК» - подборка новостей и криминала, как всегда по пятницам программа телепередач на неделю, рубрики «Страна советов» и «Спорт», а также «Анекдотец «ВК» и занимательный кроссворд.