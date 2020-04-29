Обзор газеты «Вятский край» за 1 и 2 мая 2020 года

Предпраздничный номер газеты «Вятский край» вышел в сдвоенном формате. Его открывают свежие данные о распространении кроронавирусной инфекции. Они публикуются под заголовком «Вирус набрал обороты».

Какие неотложные изменения нужны областному образованию? Об этом рассказал депутат Законодательного собрания области Анатолий Чурин. Интервью озаглавлено «Нестандартная ситуация требует нестандартных мер».

На странице «Страна советов» даны рекомендации по выбору куриных яиц и посуде для микроволновой печи.

Зданию Главпочтамта исполнилось 90 лет. Его называли «гордостью вятского строительства». Так же озаглавлен и материал об истории почтамта.

Правительство ввело дополнительные меры по поддержке кировских предпринимателей. Обзор вышел под названием «Новые меры поддержки бизнеса»

Рассказ о работе Кировского фанерного комбината в годы Великой Отечественной войны опубликован на страницах газеты к юбилею Победы. Он озаглавлен «Аэросани и… первый выходной».

Работе волонтеров в период эпидемии посвящена зарисовка А. Вяткина «А в тележке… добро». Также на странице приводится рассказ о том, как, не выходя из квартиры, можно заниматься спортом. Эти материалы завершают номер.