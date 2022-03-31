Обзор газеты «Вятский край» за 1 апреля 2022 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается хорошей новостью – Общественная палата Кировской области вызвалась помочь региональному правительству и прочим органам в регулировании цен на розничном рынке. Как общественники будут это делать, читайте в материале «Там, где ФАС не доглядела».

Очерк «Душа и небо Валерия Стовбы» рассказывает о Герое России военном летчике, закончившем Кировское военное авиационно-техническое училище.

Как развивается у нас молочная отрасль? Ответ на этот вопрос с цифрами в руках дается в обзоре «О молочном скотоводстве Кировской области».

Выставка «Вятская книга года-2021» прошла в областной библиотеке им. А. И. Герцена. Своими впечатлениями от нее поделилась Вера Ануфриева в репортаже «Энергия творчества».

О законодательных новинках рассказывает обзор «Что изменится с апреля».

Хотите узнать, что происходит в вятском спорте? Все это есть на тематической странице «Спорт».

Вот такая она – «шутка юмора». Заметки о том, как день дурака отмечают в разных странах, публикуются под заголовком «А спина-то белая…»