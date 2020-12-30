Обзор газеты «Вятский край» за 1-2 января 2021 года

Первый новогодний номер «Вятского края» объединил сразу два номера газеты. Редакция постаралась сделать его по-настоящему праздничным. Поэтому он открывается нашим поздравлением всем читателям газеты.

С чем подошло региональное Законодательное собрание к Новому году? Ответ на этот вопрос в материале «Себе на благо».

Как изменился за прошедший год рынок труда и какие специальности будут востребованы в следующем? Об этом расскажет обзор «Рынок труда: итоги-2020, прогнозы на 2021-й».

На странице «Калейдоскоп» подборка интересной информации о том, как правильно праздновать Новый, 2021 год, Год Белого Металлического Быка.

Ледовые переправы. Где и как они будут действовать, и кто отвечает за их безопасность? Все это в материале «Переправа, переправа…».

Мария Гайдар опять вспомнила о своей работе на Вятке. А вот чем именно она ей запомнилась, можно прочесть под заголовком «Я провела реформу медицины в Кировской области».

Завершает номер рассказ о выставке саней и санок в областном краеведческом музее. Он называется «Чтобы дух захватывало».