Обзор газеты «Вятский край» за 1-2 января 2021 года
Первый новогодний номер «Вятского края» объединил сразу два номера газеты. Редакция постаралась сделать его по-настоящему праздничным. Поэтому он открывается нашим поздравлением всем читателям газеты.
С чем подошло региональное Законодательное собрание к Новому году? Ответ на этот вопрос в материале «Себе на благо».
Как изменился за прошедший год рынок труда и какие специальности будут востребованы в следующем? Об этом расскажет обзор «Рынок труда: итоги-2020, прогнозы на 2021-й».
На странице «Калейдоскоп» подборка интересной информации о том, как правильно праздновать Новый, 2021 год, Год Белого Металлического Быка.
Ледовые переправы. Где и как они будут действовать, и кто отвечает за их безопасность? Все это в материале «Переправа, переправа…».
Мария Гайдар опять вспомнила о своей работе на Вятке. А вот чем именно она ей запомнилась, можно прочесть под заголовком «Я провела реформу медицины в Кировской области».
Завершает номер рассказ о выставке саней и санок в областном краеведческом музее. Он называется «Чтобы дух захватывало».
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